10.01.17
К. МакхэйлКристина Макхэйл
Не ранее
9:00
А. РадваньскаяАгнешка Радваньская
WTA Сидней • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кристина Макхэйл - Агнешка Радваньская
WTA Сидней - 10 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Кристина Макхэйл – Агнешка Радваньская на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кристина Макхэйл и Агнешка Радваньская, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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