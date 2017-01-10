10.01.17
Д. ЦибулковаДоминика Цибулкова
Не ранее
4:00
Э. БушарЭжени Бушар
WTA Сидней • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Доминика Цибулкова - Эжени Бушар
WTA Сидней - 10 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Эжени Бушар на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Доминика Цибулкова и Эжени Бушар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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