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Анастасия Павлюченкова переиграла Светлану Кузнецову и вышла в четвертьфинал

Павлюченкова переиграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал
Eurosport

5 ч. назад

Встреча осталась за 27-й ракеткой мира в двух партиях – 7:5, 6:3.

Павлюченкова – Кузнецова – 7:5, 6:3

Матч второго круга продолжался 1 час 38 минут. Павлюченкова выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Кузнецова ответила 1 эйсом, 3 двойными и 3 раза взяла подачу соперницы.

Счет личных встреч стал 5:2 в пользу Кузнецовой.

  • В четвертьфинале Павлюченкова встретится с канадкой Эжени Бушар.
  • Анастасия – третья ракетка России.

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