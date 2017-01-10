Imago
Анастасия Павлюченкова переиграла Светлану Кузнецову и вышла в четвертьфинал
Встреча осталась за 27-й ракеткой мира в двух партиях – 7:5, 6:3.
Павлюченкова – Кузнецова – 7:5, 6:3
Матч второго круга продолжался 1 час 38 минут. Павлюченкова выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Кузнецова ответила 1 эйсом, 3 двойными и 3 раза взяла подачу соперницы.
Счет личных встреч стал 5:2 в пользу Кузнецовой.
- В четвертьфинале Павлюченкова встретится с канадкой Эжени Бушар.
- Анастасия – третья ракетка России.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте