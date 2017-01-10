Дарья Касаткина нанесла Анжелик Кербер второе поражение в сезоне

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, одолев первую ракетку мира немку Ангелику Кербер – 7:6(5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Россиянка выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и сделала 5 брейков, выиграв в общей сложности 84 розыгрыша. Кербер ни разу не подала навылет, сделала 6 двойных, реализовала 3 брейк-пойнта из 10 и оставила за собой 67 розыгрышей.

Счет личных встреч между соперницами – 1:1. В четвертьфинале Касаткина сыграет с победителем матча Дарьи Гавриловой и Джоанны Конты.

Ангелика Кербер потерпела второе поражение в сезоне. В четвертьфинале турнира в Брисбене она уступила украинке Элине Свитолиной.

Дарья Касаткина занимает 26-е место в рейтинге WTA.

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