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Мария Шарапова - Арина Соболенко

WTA Тяньцзинь - 15 октября 2017

Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Мария Шарапова – Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 15 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Мария Шарапова и Арина Соболенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.