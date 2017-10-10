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Магда Линетт - Катерина Бондаренко

WTA Тяньцзинь - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Магда Линетт – Катерина Бондаренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Магда Линетт и Катерина Бондаренко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.