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Магда Линетт - Катерина Бондаренко
WTA Тяньцзинь - 10 октября 2017
Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Магда Линетт – Катерина Бондаренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Магда Линетт и Катерина Бондаренко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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