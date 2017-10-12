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Стефани Фогель - Юлия Путинцева

WTA Тяньцзинь - 12 октября 2017

Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Стефани Фогель – Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 12 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стефани Фогель и Юлия Путинцева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.