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Кристина Макхэйл - Нао Хибино

WTA Тяньцзинь - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Кристина Макхэйл – Нао Хибино на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кристина Макхэйл и Нао Хибино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.