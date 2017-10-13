13.10.17
Старт
6
4
М. ШараповаМария Шарапова
Не ранее
7:00
3
1
С. ФогельСтефани Фогель
WTA Тяньцзинь • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Мария Шарапова - Стефани Фогель
WTA Тяньцзинь - 13 октября 2017

Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Мария Шарапова – Стефани Фогель на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 13 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мария Шарапова и Стефани Фогель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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