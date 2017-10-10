10.10.17
С. ФогельСтефани Фогель
Не ранее
6:30
К. АнКристи Херим Ан
WTA Тяньцзинь • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Стефани Фогель - Кристи Херим Ан
WTA Тяньцзинь - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Стефани Фогель – Кристи Херим Ан на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Стефани Фогель и Кристи Херим Ан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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