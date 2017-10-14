14.10.17
С. ЭрраниСара Эррани
Не ранее
7:00
А. СоболенкоАрина Соболенко
WTA Тяньцзинь • Полуфинал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Сара Эррани - Арина Соболенко
WTA Тяньцзинь - 14 октября 2017

Это Теннис, и это Тяньцзинь! Следите за матчем Сара Эррани – Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 14 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Сара Эррани и Арина Соболенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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