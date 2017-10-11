Getty Images

Мария Шарапова отыгралась на соотечественнице Симоны Халеп и вышла во второй круг в Тяньцзине

Шарапова отыгралась на соотечественнице Халеп и вышла во второй круг
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Экс-первая ракетка мира победила Ирину-Камелию Бегу в матче первого круга со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Мария дважды подала навылет, реализовала все 4 брейк-пойнта и допустила 7 двойных ошибок. Бегу ответила 2 эйсами и 1 брейком при 5 двойных.

Шарапова увеличила преимущество в личном противостоянии с 27-летней румынкой – 3-0.

  • Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей матча Магда Линетт – Катерина Бондаренко.
  • Призовой фонд турнира в Тяньцзине составляет 500 тысяч долларов.
  • Сетка турнира

Фейсбук очень приятен и спортивен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Очень жесткий завал на «Туре Турции». Один велогонщик исполнил сальтуху вперед прямо на велосипеде

00:23
Популярные видео
«Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Куч забил красивейший гол с неудобной
2 744 просмотровВчера в 10:25
Тарасенко примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем
 880 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться