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Мария Шарапова отыгралась на соотечественнице Симоны Халеп и вышла во второй круг в Тяньцзине
Экс-первая ракетка мира победила Ирину-Камелию Бегу в матче первого круга со счетом 6:4, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Мария дважды подала навылет, реализовала все 4 брейк-пойнта и допустила 7 двойных ошибок. Бегу ответила 2 эйсами и 1 брейком при 5 двойных.
Шарапова увеличила преимущество в личном противостоянии с 27-летней румынкой – 3-0.
- Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей матча Магда Линетт – Катерина Бондаренко.
- Призовой фонд турнира в Тяньцзине составляет 500 тысяч долларов.
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