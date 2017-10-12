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Мария Шарапова впервые за 5 месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA

Шарапова впервые за 5 месяцев вышла в четвертьфинал
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Во втором круге турнира в Гонконге теннисистка из России переиграла Магду Линетт –7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 39 минут. На счету Шараповой 3 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Линетт ответила тремя двойными и одним брейком.

Теннисистки встречались впервые.

  • Последний раз Шарапова пробивалась в четвертьфинал турнира WTA в апреле 2017 года на турнира в Штутгарте, когда вернулась после дисквалификации.
  • В четвертьфинале Мария сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева – Стефани Фогель.
  • Теннисистка из России занимает 86-е место в рейтинге WTA.

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