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Мария Шарапова пробилась в полуфинал турнира в Тяньцзине

Шарапова пробилась в полуфинал
Eurosport

1 час назад

Теннисистка из России отдала швейцарке Стефани Фогель лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 5 минут. Шарапова выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, 1 раз проиграв свою подачу.

Ранее теннисистки не встречались.

  • В полуфинале Мария Шарапова сыграет с Шуай Пэн или Сарой Соррибес.
  • Мария не пробивалась в полуфиналы турниров WTA с апреля 2017 года, когда дошла до этой стадии в Штутгарте.
  • Шарапова занимает 86-е место в рейтинге WTA, но на будущей неделе поднимется как минимум на 10 позиций.

Женская сетка турнира в Тяньцзинь

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