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Мария Шарапова пробилась в полуфинал турнира в Тяньцзине
Теннисистка из России отдала швейцарке Стефани Фогель лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 5 минут. Шарапова выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, 1 раз проиграв свою подачу.
Ранее теннисистки не встречались.
- В полуфинале Мария Шарапова сыграет с Шуай Пэн или Сарой Соррибес.
- Мария не пробивалась в полуфиналы турниров WTA с апреля 2017 года, когда дошла до этой стадии в Штутгарте.
- Шарапова занимает 86-е место в рейтинге WTA, но на будущей неделе поднимется как минимум на 10 позиций.
Женская сетка турнира в Тяньцзинь
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