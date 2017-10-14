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Мария Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые с 2015 года

Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые с 2015 года
Eurosport

7 мин. назад

Российская теннисистка сыграет в решающем матче соревнований в китайском Тяньцзине.

В полуфинале Шарапова переиграла китаянку Шуай Пен – 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 18 минут. Шарапова сделала 5 эйсов против 2 у соперницы и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Счет личных встреч теннисисток стал 6-1 в пользу Марии.

В финале Шарапова сыграет с 19-летней белоруской Ариной Соболенко.

  • Для Шараповой Тяньцзинь станет первым финалом на турнирах WTA с момента возвращения после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
  • Последний раз 30-летняя теннисистка играла в финале турнира WTA в одиночном разряде в мае 2015 года в Риме и тогда завоевала титул.
  • Шарапова гарантировала себе попадание в топ-70 мирового рейтинга, а в случае победы Мария войдет в топ-60.

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