Мария Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине

В финальной встрече китайского турнира Мария нанесла поражение Арине Соболенко – 7:5, 7:6(8). В первом сете сете белорусская теннисистка вела 4:1, во втором – 5:1, но проиграла пять геймов подряд.

За 2 часа 7 минут Шарапова удачно выполнила лишь 49 процентов первых подач, сделала 7 эйсов, столько же брейков при 16 брейк-пойнтах, допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко 5 двойных, 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Мария выиграла с пятого матчбола. Соперницы ранее не встречались.

Шарапова выиграла первый турнир с мая 2015 года – тогда она победила в Риме.

Призовой фонд соревнований в Тяньцзине – 426 750 долларов.

Сетка турнира в Тяньцзине.

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