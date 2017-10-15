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Мария Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине

Шарапова выиграла турнир
Eurosport

4 мин. назадОбновлено Только что

Первый титул за 2,5 года.

В финальной встрече китайского турнира Мария нанесла поражение Арине Соболенко – 7:5, 7:6(8). В первом сете сете белорусская теннисистка вела 4:1, во втором – 5:1, но проиграла пять геймов подряд.

За 2 часа 7 минут Шарапова удачно выполнила лишь 49 процентов первых подач, сделала 7 эйсов, столько же брейков при 16 брейк-пойнтах, допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко 5 двойных, 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Мария выиграла с пятого матчбола. Соперницы ранее не встречались.

  • Шарапова выиграла первый турнир с мая 2015 года – тогда она победила в Риме.
  • Призовой фонд соревнований в Тяньцзине – 426 750 долларов.
  • Сетка турнира в Тяньцзине.

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