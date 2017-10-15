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Мария Шарапова поднимется на 29 мест в рейтинге WTA
Российская теннисистка войдет в топ-60.
Шарапова заработала 280 рейтинговых очков за победу на турнире в Тяньцзине.
В обновленном рейтинге WTA, который будет опубликован в понедельник, Мария займет 57-ю строчку с 1005 очками.
- Шарапова в финале турнира в Тяньцзине обыграла белоруску Арину Соболенко.
- Мария получила уайлд-кард от организаторов «Кубка Кремля». Шарапова не играла на турнире в Москве с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
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