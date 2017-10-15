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Мария Шарапова: «Навсегда запомню эту победу»

Шарапова: «Навсегда запомню эту победу»
Eurosport

26 мин. назад

36-й трофей в карьере – очень памятный для российской теннисистки.

Мария выиграла первый турнир за 2,5 года. С момента победы в Риме в 2015-м Шарапова пережила множество травм и даже дисквалификацию. После победы над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко Мария написала следующее:

«36-й, я навсегда запомню тебя».

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