Мария Шарапова: «Навсегда запомню эту победу»

Мария выиграла первый турнир за 2,5 года. С момента победы в Риме в 2015-м Шарапова пережила множество травм и даже дисквалификацию. После победы над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко Мария написала следующее:

«36-й, я навсегда запомню тебя».

Призовой фонд соревнований в Тяньцзине – 426 750 долларов.

Сетка турнира в Тяньцзине.

Будь в контакте со спортом