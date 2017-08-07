07.08.17
Д. ЦибулковаДоминика Цибулкова
Не ранее
18:00
Л. ЦуренкоЛеся Цуренко
WTA Торонто • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Доминика Цибулкова - Леся Цуренко
WTA Торонто - 7 августа 2017

Это Теннис, и это Торонто! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Леся Цуренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 7 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Доминика Цибулкова и Леся Цуренко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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