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Доминика Цибулкова - Леся Цуренко

WTA Торонто - 7 августа 2017

Это Теннис, и это Торонто! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Леся Цуренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 7 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Доминика Цибулкова и Леся Цуренко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.