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Мария Шарапова получила уайлд-кард в основную сетку турнира в Торонто
Российская теннисистка побьется за победу.
«Мария – победительница турниров Большого шлема и любимица болельщиков. Она отбыла дисквалификацию, и мы знаем, что наши посетители будут рады увидеть ее игру», – сказал директор турнира в Торонто Карл Хейл.
Сама Шарапова призналась в желании вернуться на турнир в Канаду.
«У меня есть прекрасные воспоминания о том, как я играла в Торонто ранее. И турнир, и болельщики всегда были крайне благосклонны. Это одно из самых больших событий в этом году, и я надеюсь показать лучший теннис на неделе, когда пройдут соревнования», – заявила Мария.
- Турнир в Торонто в этом году пройдет с 5 по 13 августа.
- Шарапова в конце апреля провела первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В настоящее время она занимает 173-е место в рейтинге WTА.
- Ранее стало известно, что Шарапова не получит уайлд-кард на «Ролан Гаррос».
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