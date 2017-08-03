Мария Шарапова снялась с турнира WTA Торонто из-за травмы

Организаторы турнира в Торонто объявили, что Мария Шарапова не примет участие в соревнованиях из-за травмы.

«Мне жаль пропускать турнир в этом году. Я благодарна организаторам за уайлд-кард и фанатам в Торонто за поддержку. Я разочарована, что травма не позволяет мне выйти на теннисный корт, я приложу максимум усилий, чтобы вернуться к любимой игре как можно быстрее», – сообщила Шарапова официальному сайту турнира.

Ранее Мария снялась по ходу соревнований в Стэнфорде. Россиянку беспокоят боли в предплечье.

После отказа Шараповой право сыграть на турнире получила 17-летняя канадка Бьянка Андрееску.

До турнира в Стэнфорде Шарапова не выступала 2,5 месяца, пропустив весь травяной сезон.

Мария занимает 171-е место в рейтинге WTA.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме