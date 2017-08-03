Eurosport
Мария Шарапова снялась с турнира WTA Торонто из-за травмы
Российской теннисистке хватило здоровья на один матч.
Организаторы турнира в Торонто объявили, что Мария Шарапова не примет участие в соревнованиях из-за травмы.
«Мне жаль пропускать турнир в этом году. Я благодарна организаторам за уайлд-кард и фанатам в Торонто за поддержку. Я разочарована, что травма не позволяет мне выйти на теннисный корт, я приложу максимум усилий, чтобы вернуться к любимой игре как можно быстрее», – сообщила Шарапова официальному сайту турнира.
Ранее Мария снялась по ходу соревнований в Стэнфорде. Россиянку беспокоят боли в предплечье.
- После отказа Шараповой право сыграть на турнире получила 17-летняя канадка Бьянка Андрееску.
- До турнира в Стэнфорде Шарапова не выступала 2,5 месяца, пропустив весь травяной сезон.
- Мария занимает 171-е место в рейтинге WTA.
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