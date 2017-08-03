Eurosport

Мария Шарапова снялась с турнира WTA Торонто из-за травмы

Шарапова снялась с турнира в Торонто из-за травмы
Eurosport

6 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Российской теннисистке хватило здоровья на один матч.

Организаторы турнира в Торонто объявили, что Мария Шарапова не примет участие в соревнованиях из-за травмы.

«Мне жаль пропускать турнир в этом году. Я благодарна организаторам за уайлд-кард и фанатам в Торонто за поддержку. Я разочарована, что травма не позволяет мне выйти на теннисный корт, я приложу максимум усилий, чтобы вернуться к любимой игре как можно быстрее», – сообщила Шарапова официальному сайту турнира.

Ранее Мария снялась по ходу соревнований в Стэнфорде. Россиянку беспокоят боли в предплечье.

  • После отказа Шараповой право сыграть на турнире получила 17-летняя канадка Бьянка Андрееску.
  • До турнира в Стэнфорде Шарапова не выступала 2,5 месяца, пропустив весь травяной сезон.
  • Мария занимает 171-е место в рейтинге WTA.

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