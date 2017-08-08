Дарья Касаткина подожгла матч против Роберты Винчи гениальным обводящим твинером по линии

В матче первого круга турнира в Торонто Дарья Касаткина переиграла итальянку Роберту Винчи – 7:6(3), 7:6(1).

Теннисистка из России ядерно начала встречу: во втором гейме на подаче соперницы Касаткина выполнила идеальный твинер, после которого мяч лег под заднюю линию. Ударом Дарья вызвала улыбку на лице Винчи и заставила итальянку поаплодировать.

Во втором круге Дарья Касаткина встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Касаткина занимает 38-е место в рейтинге, Винчи – 39-я.

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