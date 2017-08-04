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Джессика Мур / Джослин Рэй - Рената Ворачова / Суко Аояма

WTA Вашингтон - 4 августа 2017

Это Теннис, и это Вашингтон! Следите за матчем Джессика Мур / Джослин Рэй – Рената Ворачова / Суко Аояма на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 4 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джессика Мур / Джослин Рэй и Рената Ворачова / Суко Аояма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.