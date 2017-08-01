01.08.17
Т. МарияТатьяна Мария
Не ранее
23:00
К. МладеновичКристина Младенович
WTA Вашингтон • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Татьяна Мария - Кристина Младенович
WTA Вашингтон - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Вашингтон! Следите за матчем Татьяна Мария – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Татьяна Мария и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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