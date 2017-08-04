Eurosport
Симона Халеп снялась по ходу матча в Стэнфорде против Екатерины Макаровой из-за болезни
Турнир потерял главного фаворита на стадии четвертьфинала.
Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой Макаровой – 2:6, 6:3, 1:0А. В дебюте третьего сета Халеп проиграла гейм на своей подаче и отказалась от продолжения борьбы, сославшись на болезнь.
Счет личных встреч стал 3-2 в пользу Халеп.
По ходу матча Халеп не раз обращала внимание на слишком жаркие погодные условия.
- В полуфинале Екатерина Макарова сыграет с победителем матча Сабина Лисицки – Осеан Доден.
- Симона Халеп занимает второе место в рейтинге WTA, Екатерина Макарова – 58-я.
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