Екатерина Макарова завоевала первый одиночный титул с февраля 2014 года

За 2 часа 13 минут Макарова 3 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и допустила 7 двойных ошибок. Немка сделала больше эйсов (7), реже ошибалась на подаче (6), но реализовала только 3 брейк-пойнта из 8.

Екатерина и Юлия встретились во второй раз. Россиянка выиграла обе встречи.

Макарова завоевала третий одиночный титул WTA в карьере и первый с февраля 2014 года.

Победа принесла Екатерина 280 очков в зачет мирового рейтинга, где она занимала 58-е место.

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