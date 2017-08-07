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Екатерина Макарова завоевала первый одиночный титул с февраля 2014 года
В финале турнира в Вашингтоне теннисистка из России обыграла Юлию Гёргес со счетом 3:6, 7:6(2), 6:0.
За 2 часа 13 минут Макарова 3 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и допустила 7 двойных ошибок. Немка сделала больше эйсов (7), реже ошибалась на подаче (6), но реализовала только 3 брейк-пойнта из 8.
Екатерина и Юлия встретились во второй раз. Россиянка выиграла обе встречи.
- Макарова завоевала третий одиночный титул WTA в карьере и первый с февраля 2014 года.
- Победа принесла Екатерина 280 очков в зачет мирового рейтинга, где она занимала 58-е место.
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