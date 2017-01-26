Зимняя Универсиада 2017 Года Приветствует Чемпионов со Всего Мира

Двадцать восьмая Универсиада пройдет в Алма-Ате при участии примерно 2000 атлетов, которые поборются за 85 комплектов медалей в 12 спортивных дисциплинах.

Борьба за золото обещает быть очень увлекательной, ведь в Зимней Универсиаде примут участие, помимо прочих, многие атлеты со всего мира, которые ранее завоёвывали медали на аналогичных соревнованиях.

Например, чемпионка Олимпийских игр 2014 года и двухразовая чемпионка на шорт-треке Ким А Ран (Южная Корея), участник Олимпийских игр-2014 и двухразовый победитель Универсиады в прыжках с трамплина (2013, 2015) Михаил Максимочкин (Россия), чемпион Зимних юношеских Олимпийских Игр в биатлоне 2012 года Ким Чё Ён (Южная Корея), чемпионка Зимней Универсиады-2015 в фристайле Николь Кучерова (Чехия), обладательница серебряных медалей Азиатских игр (2011), двукратная чемпионка мира среди юниоров 2012 (1500м и 3000м) и чемпионка Зимней Универсиады 2013 года Хван Ён Су (Южная Корея), двукратный чемпион этапов Кубка мира по биатлону Батист Жути (Франция), чемпион мира среди юниоров 2014 года и обладатель наград на командном чемпионате мира среди юниоров 2013 года Кшиштоф Бегун (Польша), двукратный победитель горнолыжных гонок ФИС в 2016 году и победитель Зимней Универсиады 2015 года в шорт-треке Чен Гуан (Китай), а также многие другие.

Планируется, что Зимняя Универсиада 2017 года примет и сильнейшую команду по фигурному катанию из России, включая Чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву.

Домашней подготовкой к Зимней Универсиаде занимались и 175 высококлассных спортсменов из Казахстана, в число которых вошли и любимчики национальной сборной в лице Дениса Тена (фигурное катание), Юлии Галышевой (фристайл), Павла Колмакова (фристайл), Жанботы Алдабергеновой (фристайл), Романа Креча (конькобежный спорт), Станислава Палкина (конькобежный спорт), Айдара Бекжанова (шорт-трек), Абзала Ажгалиева (шорт-трек), Нурбергена Жумагазиева (шорт-трек), Дениса Никиши (шорт-трек) и множества других.

Пятикратный чемпион Казахстана Денис Тен также обладает рядом других важных наград, в числе которых бронзовая медаль зимних Олимпийских игр 2014 года, серебро Чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года и бронза Чемпионата мира 2015 года.

В целом, Зимняя Универсиада-2017 в Алма-Ате будет включать:

– трёх чемпионов и одного бронзового медалиста юношеских Олимпийских игр;

– шесть чемпионов Зимней Универсиады;

– 20 чемпионов и медалистов зимних стартов ФИС и этапов Куба мира.

Таким образом, соревнования в Алма-Ате безусловно выявят большие имена для мирового спорта.

Photo – FISU