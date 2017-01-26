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Sino-Russian & Eastern Sports Kaarnaval Launched in Harbin

Sino-Russian & Eastern Sports Kaarnaval Launched in Harbin
Beth Knox

13 мин. назад

Харбин – Дебютный китайско-российско-восточноевропейский карнавал университетского зимнего спорта, организованный совместно с ФУСК, РССУ и АСЗ, стартовал в Харбине, Китай – городе, принимавшем зимнюю Универсиаду 2009 года.

Церемония открытия недельного мероприятия состоялась 28го декабря при участии Мариана Дымальского, вице-президента ФИСУ, Янга Лигуо, вице-президента ФИСУ и генерального секретаря ФУСК, Александра Шевчука, члена ИК РССО и проректора Дальневосточной государственной академии физической культуры, Чжу Чжицян, ректор ХСИ, а также 4000 официальных представителей, сотрудников факультета и местных студентов.

Культурная часть, наиболее выдающимся моментом которой был изящный танец на льду, привлекательная акробатика и захватывающая гонка на шорт-треке, порадовала собравшуюся публику.

Этот карнавал включал соревнования в сноуборде и керлинге, каждое из которых длилось два дня. Во время этого насыщенного и конкурентного состязания, все студенты получали наслаждение посредством технического и культурного общения друг с другом и были награждены тематическими сертификатами, медалями, трофеями, а также сувенирами, которые послужили хорошим напоминанием об их участии и стали особым новогодним подарком.

Помимо соревнований, все команды приняли участие в захватывающем культурном путешествии по городу, с посещением центров Harbin Ice and Snow World и Harbin Polarland, Центрального проспекта Харбина и прочего. Помимо этого, следует заметить, что все команды провели новогодний гала-вечер вместе. По данному поводу они увидели разнообразные представления, включавшие аэробику, народные танцы и показательные выступления боевых единоборств. Также они сыграли в интересную игру «Учимся говорить по-китайски» и отведали знаменитые китайские ягоды боярышника, посыпанные сахаром, а потом хором исполнили русскую песню «Катюша» и польскую «Szanta Narciarska».

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