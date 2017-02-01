Япония взяла золото по прыжкам с трамплина на Универсиаде

Первый день февраля ознаменовался двумя финалами – в женском и мужском индивидуальных первенствах. У женщин, после первого раунда, тройку лидеров составляли Сюзанна Форсстрём из Финляндии, Харука Иваса из Японии и Марта Крепелкова из Чехии. При этом перевес финки над ближайшей преследовательницей составлял более пяти очков – 116,9 против 111,5 у Ивасы. Россиянка Стефания Надымова, по итогам первой половины, была шестой, имея в активе 97,2 очка.

Несмотря на прежние успехи, решающую роль в распределении мест сыграл именно финальный раунд. Форсстрём сумела показать лишь седьмой результат, набрав скромных 71,2 балла, что отбросило ее на итоговую четвертую позицию с суммой в 188,1 пунктов.

Иваса, понимая, какой шанс ей выпал, не сплоховала, и добилась оценки в 101,1 очка за свой прыжок, что гарантировало ей победу с суммой в 212.6 пунктов. Её соотечественница, Юка Кобаяши, бывшая поначалу лишь пятой, была второй в финальном раунде и всем турнире, набрав 95,2 очка в завершающей части и 200,2 в общей сумме. Третье место осталось за Крепелковой, которая получила 90,9 баллов за свой прыжок и окончила выступление, набрав 198,8 пунктов в общем итоге. Надымова сумела похвастать пятым результатом, имея 184,5 очка.

Не менее интересно развивались события и у мужчин. В первом раунде лучший показатель был у японца Наоки Накамуры, получившего 134,2 очка за свой прыжок. Его ближайшим преследователем оказался россиянин Михаил Максимочкин, заработавший 129,1 балла. На третьем месте к тому моменту расположился словенец Альяз Водан, взявший 128,2 очка.

Финальный раунд был весьма непростым с эмоциональной точки зрения. Максимочкин сумел совершить лучший прыжок, набрав, тем самым, 134,3 очка, что дало итог в 263,4 пункта. Накамура, напротив, был лишь пятым по успешности в финальном раунде, получив за свое выступление 131,6 очка. Этого, впрочем, хватило для гарантии первого места с суммой в 265,8 балла.

Что же до Альяза, то он также сдал во второй части, заработав лишь 128,7 очка (седьмой результат финального раунда), тогда как австриец Томас Лакнер, напротив, прибавил и заслуженно заработал 134,1 пункта, что, при итоге в 261,2 балла привело его к бронзовой награде.