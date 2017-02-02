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Победа Елены Радионовой и другие итоги четвертого дня Универсиады

Победа Радионовой и другие итоги четвертого дня Универсиады
Eurosport

2 ч. назад

В среду сборная России завоевала 12 медалей.

Биатлон

Спринт (женщины)

1. Галина Вишневская (Казахстан)

2. Яна Бондарь (Украина)

3. Анастасия Егорова (Россия)

Спринт (мужчины)

1. Семен Сучилов (Россия)

2. Дмитрий Иванов (Россия)

3. Роман Еремин (Казахстан)

Лыжные гонки

Спринт (женщины)

1. Мария Давыденкова (Россия)

2. Лилия Васильева (Россия)

3. Анна Стоян (Казахстан)

Спринт (мужчины)

1. Иван Люфт (Казахстан)

2. Владимир Фролов (Россия)

3. Егор Березин (Россия)

Сноуборд

Борд-кросс (женщины)

1. Сара Девуассью (Франция)

2. Мириам Вуффли (Швейцария)

3. Катерина Чурова (Чехия)

Борд-кросс (мужчины)

1. Лео ле Бле (Франция)

2. Гийом Апилли (Франция)

3. Сандро Перрено (Швейцария)

Фигурное катание

Женщины

1. Елена Радионова (Россия)

2. Рин Нитая (Япония)

3. Хинано Исобе (Япония)

Коньки

Забег на 500 м (женщины)

1. Ким Хёньюн (Южная Корея)

2. Ариса Цудзимото (Япония)

3. Александра Качуркина (Россия)

Забег на 1500 м (мужчины)

1. Кирилл Голубев (Россия)

2. Мартин ван Остен (Нидерланды)

3. Дзуня Мива (Япония)

Фристайл

Могул (женщины)

1. Юлия Галышева (Казахстан)

2. Анастасия Первушина (Россия)

3. Катарина Рамзауэр (Австрия)

Могул (мужчины)

1. Дмитрий Рейхерд (Казахстан)

2. Сергей Шимбуев (Россия)

3. Павел Колмаков (Казахстан

  • Сборная России лидируют в общем зачете – 14 золотых, 13 серебряных и 6 бронзовых медалей.
  • Следом идут Казахстан (6-2-7) и Франция (3-1-1).

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