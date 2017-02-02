Золото для Казахстана в Женском Спринте

На старте дистанции в одном из любимейших видов зимнего спорта оказалось тридцать пять участниц. По результатам первой, лежачей, стрельбы, лучшей оказалась Анна Кистанова из Казахстана, которой удалось чисто отстреляться, и уйти на дистанцию с отрывом в 4.1 секунды от россиянки Ларисы Куклиной. За ними последовала Алина Райкова, отставание которой исчислялось неполными двенадцатью секундами.

Галина Вишневская из Казахстана, Яна Бондарь из Украины и Анастасия Егорова из России синхронно ошиблись по одному разу и были на седьмой, восьмой и пятнадцатой позициях соответственно, уступая от пятнадцати до сорока трёх с половиной секунд.

Вторая стрельба сыграла свою важную роль, но не обошлось и без хода по дистанции, в котором особо ярко сверкала Егорова, сумев включиться в борьбу за медали.

Стрельба стоя выбила Кистанову из борьбы, ввиду наличия у неё двух незакрытых мишеней, тогда как преследовательницы, напротив, были точнее.

Вишневская, отстрелявшись «на ноль», ушла со второй стрельбы первой, выигрывая у Ларисы Куклиной 26.6 секунды. Третьей с данного этапа ушла украинка Юлия Журавок, уступавшая лидеру 30.5 секунды.

Включив максимальные скорости, спортсменки пробивались к финишу, но было понятно, что Вишневская не является сильнейшей по дистанции, что и вдохновляло её конкуренток. Тем не менее, добытого после стрельбы стоя запаса прочности вполне хватило казахстанской спортсменке, чтобы завоевать золотую медаль Универсиады.

Украинка Яна Бондарь, чье отставание после второй стрельбы составляло 32.2 секунды, сумела существенно прибавить и завершить гонку второй, уступив победительнице 22.8 секунды. Егорова, без устали нагонявшая впереди идущих сумела выкарабкаться с пятнадцатого места после первой стрельбы на третью позицию итогового протокола. Её отставание от Вишневской составило 36.7 секунды.

Юлия Журавок, также имевшая шансы побороться за медали, добралась до цели лишь четвёртой, уступив 50.4 секунды. Замыкала пятёрку подуставшая Лариса Куклина, которая оказалась на финише ещё шестью с половиной секундами спустя.

Следующий старт ожидает девушек в пятницу, третьего февраля, в рамках гонки-преследования на десять километров.