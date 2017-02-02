Две Медали для России, Фантастическая Бронза Еремина

Пятьдесят два участника оказались на старте второй биатлонной гонки четверга на зимней Универсиаде, проходящей в эти дни в Казахстане. Основные прогнозы на медали включали спортсменов из России, которые явно не хотели довольствоваться женской бронзой, французов и хозяев соревнований. Определённые шансы были и у команды Украины.

В подтверждение вышеописанного, на первой стрельбе, лежа, лучше всех с заданием справился Дени Шавотье, который и повёл за собой гонку. Со вторым результатом покинул стрельбище Семён Сучилов, который, как и француз, не промахивался. Отставание от лидера исчислялось всего одной секундой. Третьим, по временным показателям, на дистанцию ушёл соотечественник Шавотье Клеман Дюмон, уступавший лидеру 5.7 секунды.

Помимо них, в пределах десяти секунд находились также украинец Артем Тищенко (+9.0) и россиянин Александр Поварницын (+9.5). Заметим, что на данной отметке довольно далеко расположились Дмитрий Иванов из России (+17.5, 9 место) и казахстанец Роман Еремин (+47.8, 24 место), которым было суждено сыграть важную роль в гонке.

Из тройки лидеров начала гонки на второй стрельбе единожды ошибся лишь Клеман, однако его отставание от «забойщиков» к тому моменту было весьма внушительным. По итогам стрельбы стоя, на острие гонки оказался Сучилов, чисто отработавший на огневом рубеже. Шавотье сместился на вторую строчку, уступая лидеру 11.5 секунд при столь же безупречном поражении целей.

Третьим после второй стрельбы оказался Артем Тищенко, отставание которого составило 27.1 секунду. Четвёртым в путь ушёл Дмитрий Иванов, а замыкал пятёрку на упомянутом рубеже россиянин Эдуард Латыпов. Вышеупомянутый Роман Еремин, к тому моменту, был девятым, уступая 47.5 секунды.

Завершение гонки сделало бы честь любому лыжному соревнованию – спортсмены не жалели себя, изо всех сил цепляясь за призовые места. Лучше иных это удалось Семёну Сучилову, который добрался до финиша первым, уложившись в 27:02.3 минуты. Вслед за ним завершил гонку и Дмитрий Иванов, отставший на 21.8 секунды.

Однако кому удалось показать себя с наилучшей стороны, так это Роману Еремину. Подгоняемый родной публикой, представитель Казахстана не только лишил Шавотье медалей, но и едва не догнал Иванова, уступив тому всего полсекунды.

Мужская биатлонная программа Универсиады продолжится в пятницу гонкой-преследованием на 12.5 километров.