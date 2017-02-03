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«Я учучь на преподавателя начальной школы». Кто тащил немецкую фигурку на Универсиаде-2017

«Я учучь на преподавателя начальной школы». Кто тащил немецкую фигурку на Универсиаде-2017
FISU

36 мин. назад

18-летняя Мария-Катарина Херцег сделала все, чтобы показать в Казахстане лучший прокат.

Будущий педагог из Германии допустила обидное падение в произвольной программе и заняла девятое место. История девушки из Мюнхена – в сюжете Eurosport.

Видео - «Я учучь на преподавателя начальной школы». Кто тащил немецкую фигурку на Универсиаде-2017

05:44
  • 28-я Всемирная зимняя Универсиада проходит в Алматы и завершится 8 февраля.
  • Победу в женском одиночном катании одержала представительница России Елена Радионова.
  • Серебро и бронза отошли к японкам, опередившим Елизавету Туктамышеву.

Канал в телеграме, у которого тоже классная история

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Видео - «Я учучь на преподавателя начальной школы». Кто тащил немецкую фигурку на Универсиаде-2017

05:44
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