Eurosport
«Я учучь на преподавателя начальной школы». Кто тащил немецкую фигурку на Универсиаде-2017
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18-летняя Мария-Катарина Херцег сделала все, чтобы показать в Казахстане лучший прокат.
Будущий педагог из Германии допустила обидное падение в произвольной программе и заняла девятое место. История девушки из Мюнхена – в сюжете Eurosport.
- 28-я Всемирная зимняя Универсиада проходит в Алматы и завершится 8 февраля.
- Победу в женском одиночном катании одержала представительница России Елена Радионова.
- Серебро и бронза отошли к японкам, опередившим Елизавету Туктамышеву.
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