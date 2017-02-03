Золото для Белкиной в Преследовании

Уже третий комплект медалей в женском биатлоне на зимней Универсиаде-2017 был разыгран в эту пятницу. Тридцати двум участницам выпало соревноваться в гонке-преследовании на дистанции в десять километров.

Практически равные шансы на пьедестал были у представительств России, Украины и, конечно же, Казахстана, чьи спортсмены с первых метров пути отыгрывали главные роли.

Лучше всех первую стрельбу прошла Галина Вишневская из Казахстана (06:02.6 минуты), от которой более чем на минуту отставали преследовательницы в лице россиянки Ларисы Куклиной, украинок Надежды Белкиной, Яны Бондарь и прочих. При этом Бондарь стала единственной представительницей топ-5, ошибавшейся на первом огневом рубеже – в её пассиве 2 незакрытые мишени.

По итогам второй стрельбы, также из положения лёжа, лидерство захватила Белкина (13:27.6 минуты), которой вновь удалось закрыть все мишени. Уступая соотечественнице 7.2 секунды, ей вслед отправилась Бондарь, тогда как на третьей позиции после двух стрельб была Куклина, отставание которой исчислялось 15.7 секундами. Вишневская была лишь шестой и впоследствии сошла с дистанции.

При первой стрельбе стоя, Белкина оставила в неприкосновенности две мишени, чем воспользовалась Бондарь, допустившая лишь одну ошибку. Время Яны после трёх рубежей составило 20:05.2 минуты, тогда как Белкина пересекла контрольную точку на 20.3 секунды позже. Самый минимум последней уступала Лариса Куклина, находившаяся в 2.2 секундах далее.

События, произошедшие на заключительном огневом рубеже, иначе как провалом для Бондарь назвать нельзя. Четыре нетронутые мишени выбили украинку из борьбы за медали. Белкиной, несмотря на три незакрытые мишени, удалось удержаться на острие гонки и первой покинуть стрельбище, показав время в 27:04.9 минуты.

Ольга Шестерикова, которая до того не была даже в пятёрке лучших, благодаря относительно хорошей стрельбе, ушла на дистанцию второй, отставая от лидера на 4.7 секунды. Третьей отправилась Лариса Куклина, время которой было на 25.7 секунды больше, нежели у Белкиной.

Тем не менее, украинка сумела удержать и укрепить собственное преимущество, достигнув финиша за 32:39.6 минуты и выборов золотую медаль. Шестерикова, хоть и отстала от победительницы на 21.1 секунду, сохранила для себя второе место, тогда как Куклина закономерно финишировала третьей, показав время в +28.7 секунды.