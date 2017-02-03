Российское Доминирование

Результаты спринтерской гонки, прошедшей накануне, позволяли российской делегации надеяться на медали, причем, непременно во множественном числе, и в рамках пятничной гонки-преследования на 12,5 километров.

Данные ожидания стали оправдываться с первых метров пути, ведь сразу четыре российских биатлониста возглавляли гонку. По итогам первого огневого рубежа лучшее время сохранялось у Семёна Сучилова, который оставил нетронутой одну мишень и ушёл на дистанцию со временем в 6:51.2 минуты.

Ближайшим его преследователем оказался отстрелявший на «отлично» Сергей Корастылев, уступавший 15.9 секунды. Замыкал тройку лучших на данной отметке Александр Поварницын, имевший один промах и время в +18.5 секунды.

На второй стрельбе из пяти сильнейших россиян лишь Поварницын не закрыл одну мишень, тогда как у других в данном элементе всё проходило гладко. Сучилов продолжал лидировать, пройдя первых две части гонки за 13:19.9 минуты, в то время как Корастылев сократил своё отставание до десяти с половиной секунд, оставаясь на временной второй позиции. Дмитрий Иванов сменил Поварницына на третьей строчке, находясь в половине секунды от Корастылева.

Третий огневой этап привел к одной ошибке у Иванова и Сучилова, что при неизменной безупречности Корастылева, позволило тому первым пройти контрольную точку, демонстрируя время в 19.48.7 минуты. При +12.6 вслед за ним отправился Иванов, а Сучилов уступал 17.5 секунд, находясь на третьем месте.

Максимально малыми разрывы между троицей лидеров были после четвёртого огневого рубежа, который они пересекли в том же порядке, что и предыдущий. Ни разу не осекшись, Корастылев показал время в 26:21.7 минуты, а его преследователи, соответственно, отставали на 2.5 и 8.5 секунды.

На заключительном этапе пути Сергей Корастылев смог немного увеличить собственный отрыв, финишировав за 32:08.3 минуты, что подарило ему уверенную победу. Отстав на 10.9 секунды, вторым цели достиг Дмитрий Иванов. Семён Сучилов стал третьим, затратив на прохождении трассы на 18.6 секунды больше победителя. Ещё один россиянин, Эдуард Латыпов, закрепил доминирование трёхцветных, финишировав с четвёртым результатом (+33.0).