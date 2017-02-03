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Тройной подиум России в мужском пасьюте и другие итоги пятого дня Универсиады
В пятницу сборная России завоевала 7 медалей.
Биатлон
Пасьют (женщины)
1. Надежда Белкина (Украина)
2. Ольга Шестерикова (Россия)
3. Лариса Куклина (Россия)
Пасьют (мужчины)
1. Сергей Корастылев (Россия)
2. Дмитрий Иванов (Россия)
3. Семен Сучилов (Россия)
Горные лыжи
Гигантский слалом (женщины)
1. Аса Андо (Япония)
2. Дезире Айлек (Словения)
3. Мария Шканова (Белоруссия)
Коньки
Забег на 5000 метров (женщины)
1. Марина Зуева (Белоруссия)
2. Нене Сакаи (Япония)
3. Чжон Су Лим (Южная Корея)
Забег на 1000 метров (мужчины)
1. Ча Мин Кью (Южная Корея)
2. Мартин ван Остен (Нидерланды)
3. Рю Косака (Япония)
Лыжное двоеборьбе
Масс-старт (гонка на 10 км и прыжки с трамплина К-95)
1. Адам Цеслар (Польша)
2. Тобиас Симон (Германия)
3. Го Сонехара (Япония)
Фристайл
Парный могул (женщины)
1. Юлия Галышева (Казахстан)
2. Елизавета Безгодова (Россия)
3. Катарина Рамзауэр (Австрия)
Парный могул (мужчины)
1. Дмитрий Рейхерд (Казахстан)
2. Сергей Шимбуев (Россия)
3. Павел Колмаков (Казахстан)
- Сборная России лидирует в медальном зачете с 40 медалями (15 золотых, 17 серебряных, 8 бронзовых).
- Следом идут Казахстан (8-2-8) и Япония (3-8-5).
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(фото: официальный сайт Универсиды-2017)