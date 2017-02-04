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Второе золото Александры Качуркиной и другие итоги шестого дня Универсиады
В субботу сборная России завоевала по одной медали каждого достоинства.
Горнолыжный спорт
Гигантский слалом (мужчины)
1. Джулио Джованни Боска (Италия)
2. Джоэл Мюллер (Швейцария)
3. Цедрик Ногер (Швейцария)
Коньки
Забег на 1000 метров (женщины)
1. Александра Качуркина (Россия)
2. Ким Хёньюн (Южная Корея)
3. Екатерина Айдова (Казахстан)
Забег на 10000 метров (мужчины)
1. Давиде Джотто (Италия)
2. Масахито Обаяши (Япония)
3. Мун Хюн Вонг (Южная Корея)
Лыжный спорт
Смешанный командный спринт
1. Анна Шевченко/Олжас Климин (Казахстан)
2. Селин Шопар Лайе/Луи Шварц (Франция)
3. Мария Давыденкова/Владимир Фролов (Россия)
Прыжки с трамплина
Трамплин К-95 (микст)
1. Харука Иваса/Наоки Накамура (Япония)
2. Марта Крепелкова/Цестмир Козисек (Чехия)
3. Юка Кобаяши/Макс Кога (Япония)
Фигурное катание
Танцы на льду
1. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина)
2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия)
3. Шари Кох/Кристиан Нюхтерн (Германия)
Мужчины
1. Денис Тен (Казахстан)
2. Кэйдзи Танака (Япония)
3. Александр Майоров (Швеция)
- Россия продолжает лидировать в медальном зачете с 43 медалями (16-18-9).
- Следом идут Казахстан (10-2-9) и Япония (4-10-6).
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(фото: официальный сайт Универсиды-2017)