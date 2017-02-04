Золото для Назаровой и Никитина

По результатам короткого танца, которая предшествовала субботним финалам, в число главных претендентов на медали, помимо Назаровой и Никитина, набравших 64.12 баллов, вошли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (63.96), а также немцы Шари Кох и Кристиан Нюхтерн (62.32). Всего же в финале выступало семнадцать пар.

Итоговая часть не разочаровала и, в то же время, подтвердила силу фаворитов, которые убедили собравшихся зрителей в обоснованности своих амбиций. Помимо них, в число десяти лучших вошли Матильда Гарольд и Маель Демужо (126.04 очка) – у французов десятое место. Позицией выше расположились Дженнифер Урбан и Беньямин Стеффан из Германии (126.92), а восьмыми финишировали Юлия Турккила и Маттиас Верслуис из Финляндии, набравшие 130.12 пункта.

Чешский дуэт Николь Кузмичовой и Александра Синицына добился седьмого результата, заработав 135 очков ровно и совсем немного отпустив от себя Хонг Чен и Яня Жао из Китая, которые добрались до шестой позиции, имея в активе 137.24 очка. Совсем недалеко расположилась российская пара, включавшая Василису Даванкову и Антона Шибнева. Набрав 137.86 очка, они гарантировали себе пятую строчку итогового протокола.

Катарина Мюллер и Тим Дик, защищающие цвета немецкого флага, не смогли подняться выше четвёртого места, но создали достаточный отрыв от преследователей, чтобы не опуститься ниже – 141.22 пункта получили они за своё представление.

В тройке сильнейших перестановки в местах если и могли быть, то только между россиянами и немцами. Украинцы, как показала практика, были ощутимо лучше.

Тем не менее, Кох и Нюхтерну удалось набрать лишь 154 очка. Что же до пары Евдокимова/Базин, то они сумели защитить собственные позиции, отдалившись от немцев на неполные три балла (156.96 в итоге). При этом, Назарова и Никитин, в буквальном смысле опередившие всех конкурентов по каждому из показателей, без лишних проблем обеспечили себе первое место, набрав почти на десять пунктов более чем у россиян – 165.62 и заслуженные золотые медали.