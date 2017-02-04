Тен Оправдывает Надежды

По результатам короткой программы, определились имена двадцати четырёх финалистов, которым было предложено продолжить выступление в субботнем финале, который стал последним шансом на медали в фигурном катании на текущей Универсиаде.

После короткой программы тройку лидеров по набранным очкам сформировали казахстанец Денис Тен (94.91 балла), японец Кеиджи Танака и россиянин Артур Дмитриев (87.18).

Что же касается финала, то тут были свои взлёты и падения. Так, китаец Гуан Юань, бывший поначалу лишь тринадцатым, сумел дойти до итогового десятого места с общими 209.01 очками. В финале ему, к примеру, принадлежал девятый результат.

Россиянин Андрей Лазукин, находившийся после короткой программы на четвёртом месте, не сумел побороться за пьедестал и закончил соревнования лишь девятым, имея в активе 220 очков ровно. Восьмым финишировал южнокореец Джин Сео Ким, имевший 220.22 балла.

Показав восьмой результат вначале и восьмой в финале, на итоговом седьмом месте оказался чех Михал Брезина, заработавший за свои труды 225.05 пункта. Японец Рюдзю Хино опередил того на неполное очко и добрался до шестого места с 226.01 очка.

Итальянец Иван Ригини, пожалуй, был одним из наиболее стабильных спортсменов в рамках отчётного соревнования. Завершив на пятом месте короткую и финальную программы, он вполне закономерно замкнул пятёрку лучших и по общим показателям, заработав, при этом, 235.47 балла.

К большому сожалению для российских болельщиков, Артур Дмитриев, бывший одним из претендентов на медали, недобрал баллов на финальном состязании и, будучи в оном лишь седьмым, финишировал на итоговом четвёртом месте с 237.82 очка.

Немалую роль в вышеописанном сыграл и прогресс шведа Александра Майорова. Завершив короткую программу лишь шестым, представитель скандинавской страны стал вторым по набранным баллам в финальной части и завоевал итоговую бронзу с результатом в 246.56.

Кеиджи Танака, стартовавший со второго места, продолжил уверенно выступать и в завершающей части, что привело его к итоговому второму месту. Сумма баллов японца составила 252.09. Что же до Дениса Тена, то он не знал себе равных на протяжении всего состязания и закончил с весьма внушительным отрывом – 266.97 очка и прогнозируемое золото для страны-хозяйки Универсиады.