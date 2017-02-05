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Победа русской четверки в смешанной эстафете и другие итоги шестого дня Универсиады
В воскресенье сборная России завоевала восемь медалей.
Биатлон
Смешанная эстафета
1. Россия
2. Казахстан
3. Украина
Горные лыжи
Параллельная командная гонка
1. Чехия
2. Австрия
3. Россия
Коньки
Командная гонка (женщины)
1. Южная Корея
2. Россия
3. Япония
Командная гонка (мужчины)
1. Южная Корея
2. Япония
3. Нидерланды
Лыжное двоеборье
Командные соревнования
1. Польша
2. Россия
3. Япония
Прыжки с трамплина
Командные соревнования (женщины)
1. Япония
2. Чехия
3. Россия
Командные соревнования (мужчины)
1. Россия
2. Словения
3. Польша
Сноуборд
Слоупстайл (женщины)
1. Катаржина Русин (Польша)
2. Амбер Аразни (Австралия)
3. Анастасия Логинова (Россия)
Слоупстайл (мужчины)
1. Михаил Матвеев (Россия)
2. Алекси Партанен (Финляндия)
3. Мартин Микиска (Чехия)
Шорт-трек
Забег на 1500 м (женщины)
1. Сон Ха Куинг (Южная Корея)
2. Ким А Ланг (Южная Корея)
3. Кикуши Моэми (Япония)
Забег на 1500 м (мужчины)
1. Пак Джи Вон (Южная Корея)
2. Ким До Кьём (Южная Корея)
3. Нурберген Жумагазиев (Казахстан)
- Россия упрочила лидерство в медальном зачете – 51 награда (19-20-12).
- Следом идет Казахстан (10-3-10), на третье место вырвалась Южная Корея (7-3-3).
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(все фото: официальный сайт Универсиды-2017)