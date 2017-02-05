From Official Website

Победа русской четверки в смешанной эстафете и другие итоги шестого дня Универсиады

Победа русской четверки в смешанной эстафете и другие итоги шестого дня Универсиады
Eurosport

1 час назад

В воскресенье сборная России завоевала восемь медалей.

Биатлон

Смешанная эстафета

1. Россия

2. Казахстан

3. Украина

Горные лыжи

Параллельная командная гонка

1. Чехия

2. Австрия

3. Россия

Коньки

Командная гонка (женщины)

1. Южная Корея

2. Россия

3. Япония

Командная гонка (мужчины)

1. Южная Корея

2. Япония

3. Нидерланды

Лыжное двоеборье

Командные соревнования

1. Польша

2. Россия

3. Япония

Прыжки с трамплина

Командные соревнования (женщины)

1. Япония

2. Чехия

3. Россия

Командные соревнования (мужчины)

1. Россия

2. Словения

3. Польша

Сноуборд

Слоупстайл (женщины)

1. Катаржина Русин (Польша)

2. Амбер Аразни (Австралия)

3. Анастасия Логинова (Россия)

Слоупстайл (мужчины)

1. Михаил Матвеев (Россия)

2. Алекси Партанен (Финляндия)

3. Мартин Микиска (Чехия)

Михаил Матвеев (Россия) - almaty2017.com

Шорт-трек

Забег на 1500 м (женщины)

1. Сон Ха Куинг (Южная Корея)

2. Ким А Ланг (Южная Корея)

3. Кикуши Моэми (Япония)

Забег на 1500 м (мужчины)

1. Пак Джи Вон (Южная Корея)

2. Ким До Кьём (Южная Корея)

3. Нурберген Жумагазиев (Казахстан)

  • Россия упрочила лидерство в медальном зачете – 51 награда (19-20-12).
  • Следом идет Казахстан (10-3-10), на третье место вырвалась Южная Корея (7-3-3).

Календарь Универсиады-2017

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

(все фото: официальный сайт Универсиды-2017)

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 11 шайб «Торонто» и «Бостона», после которых ты возьмешь клюшку и будешь мочить

04:51
Популярные видео
Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи
1 756 просмотровВчера в 14:33
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
 699 просмотровВчера в 09:33
А еще вам может понравиться