Казахстан подарил России победу в смешанной эстафете

После однодневной паузы биатлон вновь вернулся на просторы Казахстана в рамках Универсиады. После изматывающих преследований пятницы, стало понятно, что Россия, Казахстан и Украина так и останутся основными претендентами на медали.

Лидером первого этапа стали представители Казахстана, за который на первом месте бежала Галина Вишневская. Ей удалось справиться со всеми мишенями, использовав три запасных патрона и передать эстафету при времени в 17:31.2 минуты.

Вслед за ней, отставая на 33.5 секунды, завершила свой этап россиянка Лариса Куклина со всеми закрытыми мишенями и двумя запасными патронами. Компанию ей составила украинка Надежда Белкина, показавшая аналогичные результаты в стрельбе при времени в +33.5 секунды от лидера.

На втором этапе хозяев соревнований представляла Дарья Уссанова, ставшая единственной из участников и участниц гонки, закрывшей все мишени без дополнительных патронов. Это, безусловно, отразилось на её преимуществе, о котором ниже.

Ольга Шестерикова передала эстафету второй, закрепив промежуточную позицию российской команды с отставанием от Казахстана на 52.6 секунды. Она также успешно закрыла все мишени, но затратила один запасной патрон. Яна Бондарь из Украины, проделав один штрафной круг и выстреляв четыре запасных патрона, по-прежнему удерживала свою команду третьей, при времени в +55.0 секунды.

Судьба гонки, как показало время, решилась на третьем этапе, когда под флагами Казахстана бежал Василий Подкорытов. Затратив четыре дополнительных патрона и побежав на штрафной круг, он позволил себе непозволительную роскошь – дать россиянам сократить отставание до минимума.

В таких условиях, Семён Сучилов, сумевший ограничиться лишь двумя патронами свыше нормы, зафиксировал отставание в 14.8 секунды. Украинец Максим Ивко (+3 патрона), также не растерялся и приблизился к «забойщикам», но был не так хорош на дистанции, а потому уступил им 29.3 секунды.

На заключительном этапе лучшем в беге был россиянин Сергей Корастылев, который, к тому же, обошёлся одним дополнительным выстрелом. Он первым пересёк финишную линию и добыл золото для России с результатом в 1:14:37.8.

Антон Пантов, представляющий Казахстан, сделал всё возможное, чтобы не растерять добытого товарищами по команде и завершил забег вторым при командном итоге в +30.6 секунды. Не задался день и у украинца Артёма Тищенко, который проиграл Коростылеву почти две минуты — +1:58.9. Тем не менее, украинцам хватило запаса прочности, чтобы при итоге в +2:32.6 остаться третьими.