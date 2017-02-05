Два Финала и Четыре Медали для Южной Кореи

Южнокореянка Сон Ха Кюн, уверенно победившая в полуфинале, не знала проблем и в итоговом заезде. Двадцатиоднолетняя спортсменка хорошо шла по дистанции в полтора километра и финишировала за 2:34.591 минуты. При этом, серебряные награды также отправились в дальневосточную страну, ведь второй по успешности оказалась Ким А Лан, затратившая на прохождение пути 2:35.010 минуты. Замыкала тройку сильнейших в данном финале Моеми Кикучи, представлявшая Японию. Её показатель составил 2:35.251 минуты.

К огромному сожалению родных болельщиков, немножко недотянула до медалей А Ионг Ким, представлявшая Казахстан и ставшая лишь четвёртой при времени в 2:35.316 минуты. Лучшая из россиянок, Анастасия Мигунова, выступала в финале В, где стала пятой при результате в 2:26.699 минуты.

Несколько позже на лёд вышли мужчины, у которых в полуфиналах блистал дуэт из Южной Кореи в составе Парк Джи Вона и Лим Хван Вона, которые уложились в 2:18.963 и 2:19.474 минуты соответственно.

Шестерка лучших, попавшая в финал А, преодолела упомянутую выше дистанцию за 2:30.622 минуты. Этот результат принадлежит Парк Джи Вону из Южной Кореи. Как и у девушек, серебро отошло к его соотечественнику Ким До Кюму, который, в свою очередь, оказался одним из победителей полуфиналов. Время второго призёр равнялось 2:30.773 минуты.

А вот что отличало женский и мужской финалы – так это наличие на пьедестале представителей Казахстана. Поводом для радости на трибунах стало выступление Нурбергена Жумагазиева, который завоевал бронзовые награды, продемонстрировав время в 2:31.287 минуты.

Лучшим из россиян стал Тимур Захаров, также квалифицировавшийся в финал А. Время в 2:32.184 минуты привело его к пятому итоговому месту. В финале В Денис Никиша, представлявший хозяев Универсиады, стал вторым, а россияне Андрей Михасев и Артём Денисов добыли пятое и шестое места в порядке упоминания.

Следующие комплекты медалей будут разыграны завтра, шестого февраля, на дистанции в 500 метров, а последним днём выступлений шорт-трекистов станет вторник, на который запланированы выступления на 100 метров, а также эстафеты у девушек и мужчин.