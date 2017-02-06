Eurosport
«Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017
Партнерский материал
Польша болела за 27-летнего Якуба Кота.
Прыжки опытного спортсмена принесли Польше бронзу в командном зачете. История парня из Закопане – в сюжете Eurosport.
- 28-я Всемирная зимняя Универсиада проходит в Алматы и завершится 8 февраля.
- Мужская сборная России взяла золото по прыжкам с трамплина.
- Серебро и бронза отошли к японкам, опередившим Елизавету Туктамышеву.
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