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«Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017

«Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017
FISU

5 мин. назад

Польша болела за 27-летнего Якуба Кота.

Прыжки опытного спортсмена принесли Польше бронзу в командном зачете. История парня из Закопане – в сюжете Eurosport.

Видео - «Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017

05:45
  • 28-я Всемирная зимняя Универсиада проходит в Алматы и завершится 8 февраля.
  • Мужская сборная России взяла золото по прыжкам с трамплина.
  • Серебро и бронза отошли к японкам, опередившим Елизавету Туктамышеву.

Канал в телеграме, у которого тоже классная история

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Видео - «Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017

05:45
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