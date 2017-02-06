Золото Китая и Кореи, Две Медали Казахстана

Первым по расписанию проходил финал у девушек, выступавших сегодня на предельно короткой дистанции. Цзан Ицзе и Сю Айли, представляющие Поднебесную, уверенно прошли дистанцию и хорошо отработали в связке, не позволяя соперницам обгонять их. Продержавшись так вплоть до финишной черты, он закономерно заняли две высших ступеньки пьедестала.

Время Цзан Ицзе составило 44.015 секунды, а её партнёрши по команде – 44.124 секунды. На третьем месте дистанцию завершила Ким А Лан из Кореи, также относившаяся к фаворитам. Олимпийская чемпионка, несмотря на все свои старания, так и не сумела пробиться из-за спин китаянок, и была вынуждена довольствоваться бронзовой медалью при времени в 44.191 секунды.

Поддержать честь корейского флага удалось Ким До Кьюму, выступавшему в финале среди мужчин на аналогичной дистанции. Ким прошёл все этапы отбора без единого промаха и неизменно занимал первые места, таким образом добравшись до финала.

Итоговый забег включал пятёрых спортсменов – по двое из Кореи и Казахстана, а также атлет из Китая. На начальных метрах дистанции Денис Никиша оказался на льду, но сумел быстро подняться и продолжить борьбу, которая к тому времени велась между Ким До Кьюмом, Чэнь Гуаном и Абзалом Ажгалиевым.

Принимая во внимание скоротечность дистанции, никого не удивило первое место Ким До Кьюма, который принёс своей стране уже третье золото в шорт-треке. При этом его время составило 41.175 секунды.

Несмотря на весьма удачный финиш, Чэнь Гуан, по решению судей, был дисквалифицирован за толчок соперника, а потому второе место отошло к Абзалу Ажгалиеву, также представлявшему хозяев соревнований. Последнему потребовалось 41.479 секунды для того, чтобы достичь финиша.

Денис Никиша, не растерявшийся в сложной ситуации, был вознаграждён судьбой за собранность и нацеленность на результат возможностью финишировать третьим, несмотря на относительно высокое время в 58.169 секунды.

Соревнования в шорт-треке продолжаться во вторник, в дистанциях на тысячу метров у мужчин и женщин, а также эстафетах на 3000 и 5000 метров у девушек и юношей соответственно.