Россия – Сильнейшая в Женском Хоккее на Универсиаде-2017

Начало недели вызвало немалый ажиотаж среди любителей хоккея, которые наблюдали за развитием событий в женской программе на Универсиаде. Первой игрой дня стал матч за третье место между сборными США и Китая.

Первый период прошел с некоторым преимуществом китаянок, тогда как американки занесли себе в пассив четыре удаления, что никак не способствовало развитию успеха. Сделав всего по семь бросков в створ на команду, спортсменки отправились на отдых.

Во втором периоде, несмотря на два удаления у китаянок, оным удалось даже «перестрелять» представительниц США, сделав пятнадцать бросков в створ против четырнадцати у звёздно-полосатых. Впрочем, взятий ворот, как и ранее, не последовало. Примечательно, что американки за весь матч выиграли на восемнадцать вбрасываний больше своих соперниц (почти 69%).

Счёт был открыт лишь на второй минуте третьего периода, когда Кендра Майерс достигла цели удачным броском 0:1 в пользу Штатов. Три минуты спустя сирена за воротами китаянок вновь дала о себе знать, ведь, стараниями Леи Макакартур, счёт удвоился.

Третий период стал несколько односторонним, ведь китаянки совершили лишь шесть бросков в створ, тогда как американки – пятнадцать. Окончательный счёт поединка был установлен на сорок девятой минуте поединка. Мадлен Вольсманн была точна, добившись убедительных 0:3 для своей команды.

Немного погодя состоялся и финальный поединок при участии сборных Канады и России. По большому счёту, судьба встречи решилась в первом периоде, который себе в актив могут занести российские хоккеистки. Они сумели переиграть оппоненток в большинстве компонентов, но лучше всего это было видно по количеству бросков в створ – шестнадцать у россиянок и шесть у канадок. Подобная активность незамедлительно сказалась на счёте – россиянки забросили по шайбе в середине и конце периода (голы на счету Ольги Сосиной и Людмилы Беляковой).

Во второй части матча показатели выровнялись, и канадкам даже удалось отквитать одну шайбу на двенадцатой минуте второго периода – 1:2 (Келти Апперсон). Однако не прошло и пяти минут, как Ольга Сосина восстановила разрыв в две шайбы собственным точным броском – 1:3.

На одиннадцатой минуте третьего периода сборная Канады осталась в меньшинстве, которое было фатальным для «кленовых». Минутой позже Алевтина Штарева установила окончательный счёт матча 1:4. Единственное, в чём можно упрекнуть победительниц в этом матче – это в чрезмерном количестве удалений – в сумме россиянке заработали сорок штрафных минут, что в три с половиной раза больше чем у их соперниц.