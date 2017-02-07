Eurosport
Триумф женской сборной России по хоккею и другие итоги седьмого дня Универсиады
В понедельник российские спортсмены завоевали пять медалей.
Горные лыжи
Слалом (женщины)
1. Мария Шканова (Белоруссия)
2. Моника Хюбнер (Германия)
3. Луиза Янссон (Швеция)
Конькобежный спорт
Масс-старт (мужчины)
1. Сейтаро Итинохе (Япония)
2. Ли Чжинюнг (Корея)
3. Александр Разоренов (Россия)
Масс-старт (женщины)
1. Анна Присталова (Россия)
2. Нене Сакай (Япония)
3. Чон Хэчжин (Корея)
Лыжные гонки
Эстафета 4x7,5 км (женщины)
1. Россия
2. Казахстан
3. Чехия
Эстафета 3x5 км (женщины)
1. Россия
2. Казахстан
3. Франция
Хоккей
Женщины
1. Россия
2. Канада
3. США
Шорт-трек
500 метров (мужчины)
1. Ким Дукум (Корея)
2. Абзал Ажгалиев (Казахстан)
3. Денис Никиша (Казахстан)
500 метров (женщины)
1. Юзе Джанг (Китай)
2. Аили Ксу (Китай)
3. Ланг Ким А (Корея)
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(все фото: официальный сайт Универсиды-2017)