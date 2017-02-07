Сборная России по хоккею обыграла Канаду в полуфинале Универсиады

В первом и втором периоде Россия забросила по шайбе, а в третьем закрепила преимущество еще двумя точными бросками. Канадцы размочили счет лишь за 15 секунд до финальной серены.

Шайбы у россиян забросили Станислав Заборников (5-я минута), Артем Осипов (27), Андрей Ерофеев (55) и Иван Иванов (59). У канадцев отличился Гийом Асселен (60).

В финале Россия сыграет с победителем матча Казахстан – Чехия.

Решающая игра Универсиады пройдет 8 февраля.

Ранее женская сборная России обыграла Канаду в финале Универсиады – 4:1.

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