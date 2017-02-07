Вишневская добыла четвертую медаль

Заключительная гонка в женской биатлонной программе не разочаровала собравшихся зрителей, вместив и интригу в борьбе за медали и прекрасные показатели победившей спортсменки.

Вполне ожидаемо, на старте дистанции участницы шли довольно плотно и друг за дружкой прибыли на первый огневой рубеж. Быстрее прочих с задачей справилась Дарья Уссанова, которая при безупречной стрельбе прошла контрольный рубеж со временем в 7.11,3 минуты.

Второй, при +0.9, убежала на дистанцию Галина Вишневская, а третьей отправилась Яна Бондарь, имея +2,5 секунды отставания. Лариса Куклина, стрелявшая, как и ее предшественницы, без промахов, уступала шестнадцать секунд и была пятой.

На втором огневом рубеже лучшей уже оказалась именно Вишневская, вновь бывшая безупречно точной и уложившаяся в 14.20,7 минуты. Не отставала от нее и украинка Бондарь, находившаяся в 1,4 секунды. Дарья Уссанова покидала стрельбище третьей, зафиксировав на табло +24,5 секунды отставания. Россиянка Куклина поднялась до четвертого временного места при +31,6 секундах.

После третьей стрельбы шансы Вишневской на победу значительно выросли, ведь Бондарь не закрыла три мишени и пропустила вперед сразу двух спортсменок. Первой из оных стала Лариса Куклина, отстрелявшаяся «в ноль» и уступавшая 35,4 секунды лидеру. На третьей позиции бежала Уссанова, имевшая в пассиве один промах и +48,8 секунды. Бондарь ушла с рубежа четвертой по счёту при +1.14,2 минуты.

На заключительной стрельбе Вишневская допустила одну ошибку, но это не помешало ей опередить шедшую следом Куклину на +1.15,7 минуты. Россиянка допустила два промаха при стрельбе стоя. Третьей шла Бондарь, державшаяся при двух нетронутых мишенях в +1.26,9.

Вишневская без каких либо проблем достигла финиша, окончив за 36.15,4 минуты и оформив свою четвертую медаль на универсиаде, две из которых относятся к высшей категории.

Что же до второго места, то за него развернулась нешуточная борьба. Куклина сумела улучшить свой показатель по отношению к победительнице, но не смогла сдержать атак Бондарь у которой, казалось, открылось второе дыхание. В итоге, Яна завершила выступление при +1.02,3 минутах и взяла серебро, а Лариса заняла последнюю строчку пьедестала со временем в +1.13,1 минуты.