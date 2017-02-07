Жути взял второе золото Универсиады

Свой путь ко второму золоту зимней Универсиады Жути начал спокойно и первым миновал дебютный огневой рубеж, закрыв все мишени и уйдя на дистанцию при времени в 8:23.1 минуты. Его соотечественник Йоан Улье шёл вторым, отставая всего на полсекунды. Вслед за ними проследовал Александр Поварницын из России, уступавший лидеру одну секунду.

В целом, плотность в группе лидеров была серьезной, а потому неудивительно, что на второй стрельбе лидер сменился. На этот раз впереди остальных оказался Матье Легран. Вновь закрыв все пять мишеней, он отметился показателем в 17:14.8, что стало лучшим временем на половине пути. Забегая наперёд, отметим, что Матье не сумел завершить гонку, будучи вынужденным сойти с дистанции после третьей стрельбы.

В половине секунды от Леграна находился украинец Артём Тищенко. Замыкал тройку на данном отрезке Антон Пантов из Казахстана, отправившись вдогонку при показателе в +5.6 секунды. Что же до Жути, то он отставал от «забойщика» на двенадцать секунд ровно, допустив один промах при стрельбе.

По итогам третьей стрельбы Пантов был уже первым, исключив ошибки из собственного репертуара. Его время на этапе составило 26:05.3 минуты. Жути поднялся на вторую строчку, уступая 17.3 секунды, а ещё через шесть секунд ровно контрольную точку пересёк Роман Еремин, также представляющий страну-хозяйку соревнований.

На Еремине хотелось бы остановиться отдельно, ведь его прогресс на протяжении гонки мало кого может оставить равнодушным. После первого огневого рубежа он был лишь двенадцатым, совершив один промах и находясь 24.2 секунды позади лидера. Номинально, второй рубеж он прошёл лучше, уже десятым, но отставание от первопроходца составляло уже 40.7 секунды, чему виной две уцелевшие мишени на рубеже. Уже после трёх стрельб он уступал лидеру лишь 23.1 секунды, включившись в борьбу за медали.

Пантов, несмотря на один промах в заключительной стрельбе, продолжал лидировать при времени в 35:25.2 минуты и отрыве от шедшего вторым Жути в 0.9 секунды. Француз, к слову, также был единожды неточным. Еремин сумел ещё больше сократить отставание, находясь уже в +18.5 секундах даже при учёте двух промахов.

Жути и Еремин стали одними из лучших в чистом ходе, что и сказалось в распределении месс на пьедестале. Батисту понадобилось итоговых 43:30.0 минуты, чтобы достичь финиша, тогда как второму финишёру в лице Еременко – на 13.5 секунды больше. Пантов удержался в тройке, замкнув её с результатом в +27.7 секунды.