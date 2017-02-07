Универсиада: Три Золотых Медали Кореи, Серебро России в Шорт-Треке

Кореянка шла позади других участниц финала большую часть дистанции, но на завершающем круге сумела удачно атаковать и добыть первое место при времени в 1:33.858 минуты. Лидировавшая всё это время Ксю Айли из Китая была второй, уступив 0.155 секунды, а замкнула тройку японка Аяме Накано, находившаяся ещё на 2.390 секунды далее.

У мужчин на аналогичной дистанции сильнейшими также оказались представители Южной Кореи, занявшие первые две строчки итогового протокола. Лим Кьен Вон вышел в лидеры уже на втором кругу и не позволил конкурентам сделать ничего, что стало бы на его пути к победе. Итоговое время спортсмена составило 1:28.024 минуты. Его соотечественник, Парк Джи Вон, шедший четвёртым почти всю дистанцию, под конец сумел обойти соперников и завоевать серебряную медаль, уступив Лиму 0.027 секунды. Казахстанец Денис Никиша завоевал третью для себя бронзу этой Универсиады, уступив победителю 0.165 секунды.

Вторую часть программы вторника в шорт-треке составляли командные эстафеты на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

Первыми соревновались девушки, у которых в финал квалифицировались сборные Кореи, Китая, Японии и Казахстана. Уже после первых пяти кругов стало понятно, что за золотые медали будут бороться Южная Корея и КНР, тогда как двое других станут определять судьбу бронзовых наград – разрыв между участницами рос на глазах.

Кореянки вели по дистанции, но не могли оторваться от китаянок круг от круга. Тем не менее, обогнать себя они также не позволяли, доведя дело до победного конца при итоговом результате в 4:13.630 минуты. Отставание представительниц Поднебесной составило 0.178 секунды и привело их на второе место.

Спортсменки из Казахстана, постоянно менявшиеся с японками местами на протяжении пути, сумели в нужный момент вновь оказаться на третьей позиции и добыть «бронзу» с отставанием от победительниц в 4.739 секунды.

Завершал программу шорт-трека финал мужской эстафеты, куда попали представители Китая, России, Казахстана и Кореи.

Начало гонки осталось за представителями Китая, которые повели остальных участников за собой. Несмотря на это, постепенно лидерство перешло в руки их соперников, оставлявших, тем не менее, пространство для манёвра.

Неприятный инцидент произошел с представителем Казахстана, упавшим во время выступления. Это способствовало нарушение правил со стороны корейского спортсмена, команда которого, впоследствии, была дисквалифицирована.

Китайцы же, продолжали удерживать развитие событий в своих руках и добились итоговой победы при времени в 7:04.443 минуты. Команда России уступила им 0.108 секунды и финишировала второй. Сборная Казахстана, претендовавшая поначалу на более высокие места, стала ввиду вышеописанного инцидента третьей, с показателем в +9.356 секунды.